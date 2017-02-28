



В Украине с визитом - министры иностранных дел Великобритании и Польши - 28.02.2017 17:03

В Украину с визитом 1 марта прибудут министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский и его британский коллега Борис Джонсон. Такую информацию сообщию сообщили представители пресс-службы посольства Республики Польша в Украине.



Во время своего визита участники переговоров обсудят обстановку с правами человека на временно оккупированном Россией Крымском полуострове, возможности мирного урегилурования конфликта на Донбассе, масштабные украинские реформы, сотрудничество Украины с Европейским Союзом, а также перспективы переговров в так называемом Нормандском формате.

Представители посольства Польши в Украине отметили, что главы польского и британского МИД проведут встречи с президентом Петром Порошенко. Также запланированы встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным. Только по итогам встречи глав МИД трех стран состоится совместное заявление для прессы.

Также стоит отметить, что на текущей неделе ожидается также прибытие в Украины министра иностранных дел Германии Зигмара габриэля. Пока что немецкая сторона не сообщила об окончательной дате приезда чиновника.

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