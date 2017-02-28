Погода в Украине в марте 2017

- 28.02.2017 10:35
Погода в Украине в марте 2017

Мартовская погода считается весьма изменчивой и непостоянной. Метеорологи сообщают - средняя температура воздуха в марте колеблется от -3 градусов до +2 при этом, в южных регионах может быть до +6 градусов. В то же время, в нынешнем марте уже на текущей неделе ожидается потепление до +11 градусов в западных областях. На юге столбики термометрлов обещают показать до 16 градусов выше нуля.

 

Метеонаблюдения свидетельствуют о том, что среднее за месяц количество осадков в марте составляет 25-50 мм, и в Карпатах и на Хакарпатье этот показатель может достигать 100 мм.

В Украинском гидрометцентре утверждают - теплая погода в марте установится ближе к концу месяца. В начале возможно потепление, однако не обойдется без ночных заморозков. Также метеорологи прогнозируют на востоке осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет меняться в пределах -3... +11 градусов.

По утверждениям народного синоптика Леонида Горбаля, после 8 марта стоит ожидать похолодания в ночное время до -8... -10 градусов. Горбань утверждает, что по-настоящему весенней погода будет после 15 марта. Дневная температура во второй половине месяца будет достигать отметок 12-15 выше нуля. Стоит отмтеить, что по старому стилю весна наступит через две недели, то есть, 15 марта. Потому и по народным поверьям считается, что весна придет после Явдохи, день памяти которой отмечается 14 марта.

В марте народные синоптики также призывают обращать внимание на приметы, которые позволят составить представление о будущей погоде. О ранней весне свидетельствуют прилетевшие пряма на гнезда грачи. Если вороны предпочитают купаться, то это говорит о ближайшем приходе тепла. Богатый урожай в новом году и скорое приближение тепла сулит полумесяц, который смотрит рожками вниз. Если в марте гремит гром, это может говорить о возвращении морозов. Высокие облака говорят о хорошей погоде. Синие облака сулят дождь и тепло. Если ранее весной наблюдается много инея, погода обещает быть хорошей.

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