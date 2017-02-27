



Обрушився Шулявський міст. Фото - 27.02.2017 22:43

Сьогодні, 27 лютого, в Києві сталася надзвичайна пригода - обрушився так званий Шулявський міст, розташований біля станції метро Шулявська. Впали близько 50 кв. метрів бетонного відбійника вагою в кілька тонн.

На місце події були викликані кілька карет швидкої допомоги, але судячи до даними Держ НС, люди в небезпечному місці не знаходились і ніхто не постраждав. Прибутки п'ять пожежних машин.

Зараз дорога по вулиці Вадима Гетьмана перекрита - на місце прибули рятувальники. Рух перекрито в одну сторону. На вулиці чергують відразу кілька екіпажів поліції, які радять водіям авто змінити маршрут.

Міст, що проходить над проспектом Перемоги, вже кілька років вважається аварійним. Ще три роки тому журналісти повідомляли про критичний стан мосту. Чиновники ж обіцяли провести реконструкцію ще в 2015 році.

23.17 - Тролейбуси змінять маршрути через обвал мосту

Комунальне підприємство "Київпастранс" оперативно внесло зміни в маршрути троллебусов №№ 7,22,27,30,42 через обвалення Шулявського моста.

Про це йдеться в Facebook комунального підприємства.

Так, тролейбусний маршрут №7 "вул. Чорнобильська - ст.м.Шулявськая" продовжений до Повітрофлотського шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №22 "ул.Ольжича - Аеропорт" Київ "буде організований на двох ділянках: від ул.Ольжича до вулиці Дегтярівська, від Міжнародного аеропорту" Київ "до Індустріального шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №27 "Залізнична станція" Київ-Волинський "- ст.м." Петрівка "організований на двох ділянках: від ст.м." Петрівка "до Дегтярівській, від Залізничній станції" Київ-Волинський "до Індустріальний шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №30 "ул.Милославская - ул.Кадетскій Гай" буде організований на двох ділянках: від ул.Милославская до Дегтярівській, від ул.Кадетскій Гай до Індустріального шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №42 "ст.м." Либідська - Дегтярівська "курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.

Також збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті № 3 Борщагівській лінії швидкісного трамвая

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