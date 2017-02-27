



Поезд Черновцы-Львов будет ходить до Ковеля - 27.02.2017 15:57

Укрзализныця откликнулась на многочисленные просьбы пассажиров из Буковины, Волыни и Галичины касаемо курсирования поезда "Черновцы-Львов". Так, для скоростного поезда №701/702 было решено продолжить маршрут. Теперь вместо Львова конечной станцией будет Ковель.

По обновленному маршруту поезд будет курсировать уже с 3 марта.

Отправляться из Черновцов поед №701/702 будет в 6:11, с прибытием во Львов в 9:51. Отправление из Львова - в 10:20 с прибытием в Ковель в 13:30. На пути следования скоростной поезд будет делать остановки на следующих станциях: Червоноград (11:41-11:43), Сокаль (11:53-11:55), Иванычи (12:13-12:15), Владимир-Волынский (12:40-12:42).

В обратном направлении из Ковеля поезд будет выезжать в 15:23. Во Львове поезд будет уже в 18:35, отправление в сторону Черновцов - в 19:08. Прибудет в конечный пункт назначения поезд уже в 22:44.

Поезд Черновцы-Львов-Ковель - это дизель-поезд из трех вагонов І класса, который будет курсировать по вышеуказанному маршруту по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Платиновая Буковина, Черновцы

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