



В Черновцах мужчина угрожал прохожим пистолетом - 27.02.2017 12:31

Патрульная полиция Черновцов получила сообщение о том, что в воскресенье, 26 февраля, на одной из улиц областного центра находится человек, размахивающий оружием.

Сообщение было получено сотрудниками полиции примерно в 13:30. Было установлено, что мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет, на улице Русской, чем напугал прохожих, решивших вызвать полицию.

Полицейские прибыли на место вызова и обнаружили того самого мужчину. При себе у него был пистолет.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. У виновника происшествия оружие было изъято.

Платиновая Буковина, Черновцы

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