



Самые вредные для разогревания продукты - 24.02.2017 13:17

Безусловно, свежеприготовленная пища гораздо вкуснее подогретой, однако далеко не у всех людей есть возможность готовить свежие блюда к каждому приему пищи. Поэтому мы привыкли подогревать блюда повторно, чтобы снова получить горячую трапезу. Как выяснили ученые, повторный нагрев еды изменяет молекулярную структуру продуктов, причем, существенно, вплоть до образования достаточно вредных соединений. Предлагаем озхнакомиться с перечнем продуктов, которые крайне не рекомендуется повторно подогревать.

В свекле содержится оптимальное количество полезных веществ, и доказано, что этот корнеплод защищает организм от окнологических заболеваний. Если подогревать готовую свеклу дв и больше раз, ни к чему хорошему это не приведет, потому как не только улетучится вся польза, но и возникнут гораздо более опасные соединения.

В картофеле присутствует крахмал, который насыщает организм энергией. Однако если картофель нагреть повторно, то питательная ценность содержащегося в нем крахмала сводится к нуля, и он попросту трансформируется в агрессивное для здоровья человека вещество.

Яйца полезны как в сыром виде, так и после термической обработки - в вареном либо жареном виде, в салатах и омлетах. Однако в разогретых яйцах, которые были предварительно приготовлены, пользы в них никакой не будет.

Белок, содержащийся в курином мясе, полезен, поэтому не зря его применяют в диетическом питании, в спорте. Его в курятине гораздо больше, нежели в красном мясе. После приготовления в повторно разогретом курином мясе полностью меняется структура белка, что чревато расстройствам пищеварения, поскольку такой измененный белок организм не принимает. Куриное мясо полезно употреблять в холодном виде.

Грибы в плане повторного разогрева являются также весьма ковартным продуктом. Рекомендуется употреблять их в пищу сразу после приготовления, а оставленные на потом предпочтительнее в холодном виде. Дело в том, что при повторном разогревании содержащиеся в грибах эфирные масла, фосфатиды и липоиды, такие полезные в свежих блюдах, полностью меняют свои свойства, в результате чего привычные нам съедобные грибы трансформируются в ядовитые, которые вроде бы незаметным образом наносят серьезный вред пищеварительной и кровеносной системе человека.

Платиновая Буковина

Всі новини