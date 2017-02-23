



Черновчан предупреждают о сильных порывах ветра 24 02 2017 - 24.02.2017 10:26

По информации Украинского гидрометцентра, в пятницу, 24 февраля, в Черновцах и области прогнозируется сильный ветер. Синоптики отмечают, что скорость порывов ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с этим на Буковине была объявлена опасность погодных условий первой степени.

Отмечается, что подобная ситуация с сильным и порывистым ветром наблюдается практически на всей территории Украины. Наиболее мощные порывы ветра ожидаются на Закарпатье и в Ивано-Франсковской области. Здесь метеорологи прогнозируют до 25-30 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам соблюдать определенные правила во время пребывания на улице. Сильный ветер может привести к серьезным разрушениям и даже угрожать здоровью и жизни людей, потому рекомендуется ходить как можно дальше от рекламных щитов аналогичных конструкций, линий электропередач, а также не ходить под деревьями с раскидистыми кронами.

Платиновая Буковина, Черновцы

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