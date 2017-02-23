



Склонность к различным болезням определяется группой крови - 23.02.2017 17:29

Группы крови имеют свои отличительные особенности, которые оказывают влияние на человека. Об этом сообщают члены международной команды ученых, которые провели масштабны исследования крови.

Группы крови, как было установлено, играют далеко не последнюю, а иногда даже и решающую роль в определении склонности человека к тем или ины серьезным заболеваниям.

Кроме того, исходя из группы крови, людям стоит подбирать для себя рацион питания. К примеру, диета с высоким содержанием белка показана обладателем крови первой группы. Что касается людей со второй группой крови, то для них оптимальной пищей является та, которой отдают предпочтение вегетарианцы. Употребление красного мяса предпочтительно для обладателей третьей группы крови, а людям с четвертой группой крови рекомендуется налегать на морепродукты.

Ученые выразили убеждение, что различная кровь делает каждый организм индивидуальным, что может означать устойчивость либо склонность к определенным болезням. Так, к примеру, для первой группы крови характерно отличное состояние желудочно-кишечного тракта, однако у ее обладателей могут быть проблемы со свертываемостью крови. Вторая группа крови позволяет людям легко приспосабливаться к изменениям в питании, однако для них существует риск развитиия сердечных болезней. Крепкая нервная система - отличительная черта обладателей третей группы крови, однако также характерным признаком таких людей является склонность к развитию диабета. Четвертая группа крови - это умение отлично адаптироваться к современным условиям жизни. Однако наличие этой группы крови также может являться причиной склонности к развитию онкологических заболеваний.

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