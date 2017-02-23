Черновцы посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии- 23.02.2017 14:22
С официальным визитом в Черновцы 23 февраля прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти. С ним провел встречу глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян. Чиновники обсудили возможности сотрудничества в сфере экономики, культуры и образования между республикой Индией и Буковиной.
Посол отметил, что Индия заинтересована в углублении сотрудничества с бизнес-структурами Украины, а также планирует развивать новые направления сотрудничества в области культуры, науки и образования. Мунтян также отметил, что данный визит станет залогом развития и долгосрочного успешного партнерства между двумя народами.
По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии, страна намерена продолжать работать в направлении развития существующего сотрудничества между Украиной и Индией, а также - в частности с Буковиной. Также стороны запланировали усилить культурный обмен между двумя государствами.
Участники переговоров провели обсуждение касаемо проведения в Черновцах фестиваля индийской культуры, а также совместного украинско-индийского бизнес-семинара.
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