



За сутки террористы провели 54 обстрела - 23.02.2017 09:37

В течение прошедших суток, как отмечают в штабе АТО, на Донбассе было осуществлено 54 вражеских обстрела. В результате один военный ВСУ получил ранения.

Российско-террористические формирования на Мариупольском направлении открывали огонь из переносных реактивных установок Град "Партизан". Также обстрелы велись из разнокалиберных минометов, артиллерии 122 мм. Стреляли по населенному пункту Водяное. Под обстерлом также оказались Широкино и Лебединское. Позиции в районе Водяного, Павлополя, Широкино и Гнутово оказались под обстрелов из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Что касается Донецкого направления, то боевики осуществляли огонь по таким населенным пунктам, как Зайцево, Троицкое и Луганское, с использованием минометов различных калибров. Стрелковое оружие и гранатометы различных систем были спользованы при обстрелах Песок, Зайцевого, Опытного, Авдеевки и Луганского. Луганское также пострадало от обстрела из БМП.

При обстрелах на Луганском направлении террористы использовали гранатометы и 120-мм минометы, обстреливая Новозвановку.

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