Напротив жд вокзала в Черновцах сбили двух пешеходов- 22.02.2017 10:43
В районе железнодородного вокзала в Черновцах утром 22 февраля произошло ДТП. Автомобиль совершил наезд на двух девушек-пешеходов.
Как выяснилось, обе девушки перебегали дорогу, причем, в нескольких метрах от пещеходного перехода.
Водитель авто попытался остановить транспортное средство, однако не успел, в результате чего допустил столкновение. Одна из девушек оказалась сначала на капоте авто, после чего упала и получила ушиб головы.
Обе пострадавшие остались живы, и их отвезли в медучреждение. На месте происшествия выяснением обстоятельств занимается полиция.
Коментарі (0)
Другие новости:
Парализованные могут силой мысли печатать текст Парализованное тело может стать настоящей ловушкой для человека, ведь нормально работающий мозг по сути находится взаперти.
- 22.02.2017 16:50
- 22.02.2017 16:50
Назначен музыкальный продюсер Евровидения 2017 Музыкальным продюсером Евровидения-2017, а точнее - его конкурсной части - был назначен Кристер Бйоркман, как сообщили представители UA:Перший.
- 22.02.2017 16:06
- 22.02.2017 16:06
Штормовое предупреждение в Украине 23 02 2017 В Украине в четверг, 23 февраля, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение, которое выразится в сильном ветре.
- 22.02.2017 15:13
- 22.02.2017 15:13
В Индии запретили проводить пышные свадьбы В штате Кашмир, Индия, отныне запрещено устраивать роскошные свадьбы, количество гостей на которых превышает 900 человек. При этом, максимальное количество
- 22.02.2017 14:47
- 22.02.2017 14:47
Новая камера iPhone 8 позволит делать трехмерные селфи Новости о будущем смартфоне iPhone 8 и версии Pro появляются достаточно часто. Недавно представитель аналитического агентства KGI Мин-Чи Куо сообщил, что новый гаджет может быть
- 22.02.2017 13:48
- 22.02.2017 13:48
Почему полезно есть сельдерей Некоторые люди пренебрегают употреблением сельдерея, причем, абсолютно неоправданно, поскольку этот продукт весьма полезен. В первую очередь, диетологи рекомендуют
- 22.02.2017 13:31
- 22.02.2017 13:31
Аналог закона Магнитского приняли в Великобритании Так называемую поправку Магнитского приняли в Великобритании. Речь идет о принятом законе, по аналогии с "законом Магнитского", в соответствии с которым правительство
- 22.02.2017 12:18
- 22.02.2017 12:18
В Киеве к Евровидению 2017 установят праздничную иллюминацию К началу Евровидения-2017 в столице Украины предполагается обновление освещения. В частности, речь идет о праздничной иллюминации.
- 22.02.2017 11:45
- 22.02.2017 11:45
Выход на полонину 2017 состоится на горе Прочерть Вопросы организации и подготовки традиционого весеннего празднования выхода на полонину - фестиваля "Полонинская ватра" - будет решать созданный в Путиле
- 22.02.2017 10:50
- 22.02.2017 10:50
НБУ ликвидирует Фортуна-банк На сайте Национального банка Украины было опубликовано сообщение о ликвидации очередного банка.
- 22.02.2017 10:39
- 22.02.2017 10:39