



Напротив жд вокзала в Черновцах сбили двух пешеходов - 22.02.2017 10:43

В районе железнодородного вокзала в Черновцах утром 22 февраля произошло ДТП. Автомобиль совершил наезд на двух девушек-пешеходов.

Как выяснилось, обе девушки перебегали дорогу, причем, в нескольких метрах от пещеходного перехода.

Водитель авто попытался остановить транспортное средство, однако не успел, в результате чего допустил столкновение. Одна из девушек оказалась сначала на капоте авто, после чего упала и получила ушиб головы.

Обе пострадавшие остались живы, и их отвезли в медучреждение. На месте происшествия выяснением обстоятельств занимается полиция.

Платиновая Буковина, Черновцы

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