



Фактический размер прожиточного минимума в январе 2017 - 22.02.2017 09:35

В пресс-службе Министерства социальной политики Украины информируют о размерах прожиточных минимумов для трудоспособных и утративших работоспособность лиц, для взрослых, а также детей до 6 и 18 лет, установленных на январь 2017. Размер минимума установлен в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О прожиточном минимуме".

На одного человека фактический размер прожиточного минимума из расчета цен на цены января 2017 года составил 2729 гривен, либо же 3127 гривен - с учетом суммы налога на доходы физлиц.

Минимум на детей до 6 лет и до 18 лет составляет соответственно 2636 гривен и 3197 гривен соответствено. Размер фактического минимума для трудоспособных лиц составил 2815 гривен в январе 2017 года. Для лиц, утративших трудоспособность, минимум составил 2318 гривен.

Как отметили в Министерстве социальной политики Украины, для наблюдения за динамикой уровня жизни украинцев применяется фактический размер прожиточного минимума.

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