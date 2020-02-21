



На ЗНО 2017 подано более 21 тысячи заявок - 21.02.2017 14:41

По состоянию на 20 февраля 2017 года, для участия во внешнем независимом оценивании знаний ЗНО 2017 уже зарегистрировалось более 21 тысячи желающих. Информацию об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества знаний.

Всего зарегистрировалось для участия 21 тысяча 139 человек. Большинство из участников будущего ЗНО 2017 - выпускники общеобразовательных учреждений нынешнего года, всего 185 тысяч 315 человек. 2376 заявок на участие подали выпускники предыдущих лет. 446 лиц, подакших заявки на участие в тестировании - это учащиеся и студенты вузов и ПТУ. Также подали заявки на прохождение ЗНО 2017 двое учащихся зарубежных учреждений общего среднего образования.

Больше всего желащих сдать тестирование оказалось в Днепропетровской области - 4875 человек. Далее по количеству желающих сдать ЗНО идут Харьковская, Львовская, Полтавская и Области, где зарегистрировано соответственно 2548, 1813, 1581 и 1455 участников.

Наибольшее количество участников ЗНО зарегистрировалось для тестирование по украинскому языку и литературе - подано 21 тысячу 99 заявок. На втором месте по популярности - история Украины с 15 тысячами 739 заявками. ЗНО 2017 по математике планируют сдавать 10 тысяч 591 человек. 7719 лиц подали заявки на ЗНО по английскому языку, 7671 - по биологии, 6333 заявки подано на ЗНО по географии. Физику планируют сдавать 2255 человек, химию - 2157 участников. В тестировании по русскому языку будут принимать участие 315 человек. Меньше всего желающих сдавать ЗНО 2017 по немецкому, французскому и испанскому языкам: 197, 67 и 6 участников соответственно.

До 17 марта желающие еще могут зарегистрироваться для участия в ЗНО 2017, причем, до 31 марта в регистрационные данные можно вносить изменения. Регистрация на дополнительную сессию ЗНО для лиц, проживающих на временно оккупированных или неподконстрольных Украине территориях, а также для участников АТО, пройдет с 3 по 20 мая.

Основная сессия ЗНО 2017 запланирована на период с 23 мая по 16 июня. Дополнительная сессия пройдет с 3 по 12 июля.

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