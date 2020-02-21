На ЗНО 2017 подано более 21 тысячи заявок

- 21.02.2017 14:41
На ЗНО 2017 подано более 21 тысячи заявок

По состоянию на 20 февраля 2017 года, для участия во внешнем независимом оценивании знаний ЗНО 2017 уже зарегистрировалось более 21 тысячи желающих. Информацию об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества знаний.

Всего зарегистрировалось для участия 21 тысяча 139 человек. Большинство из участников будущего ЗНО 2017 - выпускники общеобразовательных учреждений нынешнего года, всего 185 тысяч 315 человек. 2376 заявок на участие подали выпускники предыдущих лет. 446 лиц, подакших заявки на участие в тестировании - это учащиеся и студенты вузов и ПТУ. Также подали заявки на прохождение ЗНО 2017 двое учащихся зарубежных учреждений общего среднего образования.

Больше всего желащих сдать тестирование оказалось в Днепропетровской области - 4875 человек. Далее по количеству желающих сдать ЗНО идут Харьковская, Львовская, Полтавская и Области, где зарегистрировано соответственно 2548, 1813, 1581 и 1455 участников.

Наибольшее количество участников ЗНО зарегистрировалось для тестирование по украинскому языку и литературе - подано 21 тысячу 99 заявок. На втором месте по популярности - история Украины с 15 тысячами 739 заявками. ЗНО 2017 по математике планируют сдавать 10 тысяч 591 человек. 7719 лиц подали заявки на ЗНО по английскому языку, 7671 - по биологии, 6333 заявки подано на ЗНО по географии. Физику планируют сдавать 2255 человек, химию - 2157 участников. В тестировании по русскому языку будут принимать участие 315 человек. Меньше всего желающих сдавать ЗНО 2017 по немецкому, французскому и испанскому языкам: 197, 67 и 6 участников соответственно.

До 17 марта желающие еще могут зарегистрироваться для участия в ЗНО 2017, причем, до 31 марта в регистрационные данные можно вносить изменения. Регистрация на дополнительную сессию ЗНО для лиц, проживающих на временно оккупированных или неподконстрольных Украине территориях, а также для участников АТО, пройдет с 3 по 20 мая. 

Основная сессия ЗНО 2017 запланирована на период с 23 мая по 16 июня. Дополнительная сессия пройдет с 3 по 12 июля.

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Ключові слова: участие в ЗНО 2017, ЗНО 2017, регистрация на ЗНО 2017

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