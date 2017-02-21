



На Донбасс прибыл негуманитарный конвой РФ - 21.02.2017 11:17

На неподконтрольные Украине территории Донбасса сегодня утром, 21 февраля, попал очередной гуманитарный конвой из России, ставший по счету уже 60-м.

В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что в составе так называемого гумконвоя присутствовал объект, не имеющий никакого отношения к гуманитарным грузам - автомобиль войск радиационной, химической и биологической защиты.

В очередной раз, информируют представители Госпогранслужбы, передача гуманитарного конвоя из РФ на Донбасс осуществляется с грубыми нарушениями международного права и украинского законодательства. Украинской стороне не разрешили выполнить контрольные функции, допустив только визуальное наблюдение во время пересечения границы.

Отмечается, что с 5:50 в течение сорока минут на временно оккупированную территорию Украины через российский контрольно-пропускной пункт проследовало 15 грузовиков гумконвоя. Отмечается, что наполнение фур составляют якобы исключительно медикаменты, продукты питания и продовольственные товары. Так, по заявлению украинских пограничников, в составе колонны гумконвоя границу пересел автомобиль войск радиационной, химической и биологической защиты.

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