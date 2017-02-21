



В Черновцах загорелась маршрутка 21 02 2017 - 21.02.2017 09:42

Утром вторника, 21 февраля, в Черновцах на улице Головной прямо на ходу загорелась маршрутка.

Как стало известно, автобус маршрута 1А начал гореть на улице Головной - недалеко от церкви Святой Параскевы. Возгорание началось в заднем отсеке маршрутки. Через открытые двери пассажиры поспешили выбежать из транспорта.

Погасить огонь удалось еще до приезда пожарных - тушили огонь водой, а также огнетушителями из близлежащих аптек и магазинов. В результате происшествия никто не пострадал.

На место прооисшествия прибыли спасатели, которым предстоит выяснить причину возгорания автобуса.

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