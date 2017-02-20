



В школе 16 открыли мемориальную доску герою АТО Виталию Чунтулу - 20.02.2017 17:00

В общеобразовательной школе №16 в Черновцах состоялось памятное мероприятие, сопровождаемое открытием мемориальной доски герою АТО Виталию Чунтулу, который был выпускником этой школы.

На торжественное открытие мемориальной доски прибыли родители погибшего Виталия, учителя и ученики школы, а также неравнодушные черновчане.

На церемонии открытия присутствовал также мэр Черновцов Алексей Каспрук. Он отметил, что по-настоящему ангельским поступком является возможность отдать за ближних, за веру и за Украину свою жизнь. Каспрук подчеркнул, что благодаря таким героям украинцы могут мирно жить, ходить на учебу и на работу. Она также призвал помнить поступок Виталия Чунтула, любить Черновцы и Украину.

Виталий Манолиевич Чунтул служил в 54-м отдельном разведывательном батальоне наблюдения военной части В2803 оператором-радиотелефонистом. Он погиб под Мариуполем в районе села Гнутово во время артиллерийского обстрела 23 июля 2016 года. Герой АТО награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, Почесным знаком отличия "Мариуполь. Отстояли - Победили", а также медалью "На славу Черновцов".

Платиновая Буковина, Черновцы

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