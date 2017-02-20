



Теплосеть в Черновцах пока отключать не будут - 20.02.2017 13:44

Отключения Черновцытеплокоммунэнерго от газоснабжения, анонсированного на понедельник, 20 февраля, пока что не будет. Как сообщил глава черновицкой теплосети Александр Меленчук, в дома черновчан по-прежнему будет подаваться тепло.

В ближайшее время отключения от теплоснабжения не предвидится, по словам главы Черновцытеплокоммунэнерго. Как стало известно, что для погашения долга перед публичным акционерным обществом Черновцыгаз долг был частично погашен - для этого были выделены средства. В связи с этим было решено отсрочить отключение. В то же время, Меленчук отметил, что долг все равно остается и продолжает накапливаться.

По его словам, риск отключения остается, и о новых сроках пока что не сообщали. Угроза отключения от газоснабжения остается до тех пор, пока черновчане не будет надлежащим образом платить за отопление.

В Черновцытеплокоммунэнерго подчеркивают - некоторые жители не платят за отопление в течение долгого времени, в результате чего и возник долг. Задолженность теплосети перед ПАО Черновцыгаз составляет 14 миллионов гривен.

Платиновая Буковина, Черновцы

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