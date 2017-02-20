Купить трудовой стаж можно будет у государства

- 20.02.2017 13:21
Купить трудовой стаж можно будет у государства

При нехватке трудового стажа для выхода на пенсию у граждан Украины появится возможность официально выкупить его у государства. Для этого достаточно будет оплатить взносы в Пенсионный фонд Украины з недостающие года стажа.

По словам главы Министерства социальной политики Украины Андрея Ревы, у 12 миллионов пенсионеров имеется неполный стаж. Кроме того, из них 6 миллионов нуждаются в реальной актуализации пенсионных выплат.

При необходимости проведения актуализации пенсионных выплат правительству нужно будет повышать пенсии только тем, кто заработал на нее. А у 12 миллионов украинских пенсионеров полный стаж имеется далеко не у всех. То есть, для половины из них нужно провести актуализацию, отметил Рева.

Министр социальной политики отметил, то эффективным пиар-ходом для правительства было бы повышение пенсии для всех на 200 гривен. Однако не для всех подобное решение стало бы справедливым. Рева отметил, что тем гражданам Украины, которые не платят взносы, необходимо подать сигнал о том, что они лишатся в будущем возможности пенсионного обеспечения.

Платиновая Буковина

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