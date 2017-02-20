



Создан робот-манипулятор для бытового использования - 20.02.2017 12:10

Роботы-манипуляторы, которые представляют собой запрограмированную на выполнение тех или иных функций роботизированную руку, в ближайшем будущем могут появиться в каждом доме. Это стало возможным благодаря успешной кампании, проведенной на краудфандинговой площадке.

Стартап под названием Swift представила компания UFactory. Стандартная версия робота достаточно шумная, поскольку в ней используется электропривод. Шаговый двигатель обеспечивает модели Pro точность до 0,2 мм. Задачи, которые может выполнять Swift, достаточно просты - он может подать стакан с водой либо смартфон своему владельцу. Однако интерес новинка представляет в особенности потому, что его можно обучат, используя специально разработанный язык программирования "Скретч". Обучение жестами, при котором робот будет повторять движения хозяина, возможно без применения навыков программирования.

Стоит отметить, что в 2014 году на Kickstarter была запущена кампания по сбору средств на первую модель роботов. Стартапу удалось собрать в 20 раз больше средств, чем планировалось, а именно - 250 000 долларов. Робот-манипулятор мог самостоятельно готовить завтрак, а также кормить владельца с ложечки. Тони Лэ, который является одним из основателей UFactory, отмечает, что функции их первого робота все же значительно слабые. В связи с этим было решено разработать более продвинутую версию Swift и запустить кампанию по сбору средств на площадке Indigogo.

Инвесторы смогут в дальнейшем приобрести роботизированную руку Swift ха 209 долларов, а продвинутая версия обойдется в 299 долларов. При полной сборке Swift будет стоить 499 долларов, и в комплекте с ним будет поставляться лазер, захват, а также печатная головка, предназначенная для трехмерной печати.

Сооснователь UFactory отмечает, что на рынке сейчас в основном представлены промышленные роботы. Лэ заявил, что задачей их стартапа является создание компактных и лешких роботов, которые будут более доступными и применимыми в домашних условиях.

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