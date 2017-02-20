В МВФ назначен новый исполнительный директор от Украины- 20.02.2017 10:29
Заместителем исполнительного директора от Украины в МВФ был назначен бывший замглавы Нацбанка Украины Владислав Рашкован. Так, Рашкован приступит к расоте в Вашингтоне в штаб-квартире МВФ с 27 февраля. На данном посту он будет пребывать в течение 4 лет.
Отмечается, что назначение нового представителя от Украины было осуществлено в рамках ротации руководством региональной группы стран-членов МВФ, которую возглавляют Бельгия и Нидерланды.
Глава НБУ и управляющая в МВФ от Украины Валерия Гонтарева выразила благодарность за долгую и плодотворную работу Александру Петрику. Гонтарева отметила, что в дальнейшем Украину ожидает новый уровень сотрудничества с Международным валютным фондом.
Как сообщается, назначение на пост в МВФ осуществляют главы региональной группы стран-членов МВФ. В состав данной группы также входит и Украина, а также ряд других стран - Болгария, Бельгия, Нидерланды, Босния и Герцеговина, Люксембург, Македония, Грузия, Молдова, Хорватия, Армения, Израиль, Черногория, Румыния и Кипр.
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