



21 02 2017 на Буковине пройдет проверка систем оповещения - 20.02.2017 10:00

Внеплановая проверка внутриобластной системы оповещения населения "Сигнал-ВО" будет проводиться в Черновицкой области во вторник, 21 февраля.

Информацию об этом озвучили в управдении гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечается, что проверка сигнальных систем осуществляется с целью поддержания технических средств оповещения Черновицкой области в состоянии готовности.

Проверка будет подразумевать запуск сигнальных сирен, а также выполнение соответствующих команд.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини