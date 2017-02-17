



В США планируют возродить шерстистых мамонтов - 17.02.2017 11:05

Генетики из США планируют воссоздать мамонтов, которые вымерли примерно 4000 лет назад. Об этом заявил биолог Джордж Черч, который уже несколько десятилетий посвятил работе над воскрешением вымерших животных. По словам биолога из Гарварда, шерстистых мамонтов вполне можно вернуть к жизни, учитывая тот факт, что в вечной мерзлоте имеется остаточно останков, содержащих пригодную для работы ДНК.

Самыми близкими родственниками шерстистых мамонтов являются слоны. Ученые провели анализ генома и сравнили его с геномом мамонтов, благодаря чему удалось выделить гены, которые отвечают за присущие мамонтам особенности - мощные отложения жировой ткани, длинную шерсть, а также состав крови, который оптимален дяля жизни на холоде, и другие особенности. Это повзолит создать генно-модифицированные зародыши, которые необходимо будет пересадить и вырастить.

Черч вместе с командой ученых инициировал в 2015 году проект Woolly Mammoth Revival, о котором он доложил в Бостоне на ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки. Новое животное будет уже не мамонтом, а слоном с признаками мамонта. В течение работы специалисты смогли внедритьь 45 генов мамонтов в хромосомы азиатских слонов. Эти гены были выделен из сохранившейся в вечной мерзлоте ДНК. Черч подчеркнул, что команде удалось узнать, как дать животному необходимый подкожный жир, нужную кровь, длинную шерсть и уменьшенные уши. ГМ-технология CRISPR/Cas9 позволит получить первый полноценный эмбрион для экспериментов.

Предполагается, что модицикации будет подвергнута ДНК фибробласта клетки кожи слона. Из клетки будет извлдечено ядро, которое поместят в яйцеклетку с предварительно удаленным ядром и хромосомами. Примечательно, что эмбрион будет развиваться по технологии ex vivo, то есть, в так называемой искусственной матке, без участия живых слоних. Джордж Черч отмечает, что подвергать жизнь животного не стоит, в особенности если речь идет о животных, которых неьбходимо защищать. При этом, другие ученые отмечают, что подобный подход не гарантирует необходимого результата. К примеру, клонирование животных дает хорошие результаты, если проводится пересадка эмбриона в матку живой самки.

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