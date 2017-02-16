



На Берлинале презентовали трейлер украинского фильма - 16.02.2017 16:55

На Берлинском кинофестивале был презентован трейлер украинского фильма "Перша сотня", посвященный активистам Революции достоинства.

Речь идет о трейлере документальной картины, которая рассказывает о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Авторы данного фильма - Юрий Грузинов, Ярослав Пилунский и Юлия Шашкова.

Данная кинолента одержала победу в Восьмом конкурсном отборе Госкино.

Стоит отметить, что на международном кинофестивале в Берлине Украине не представлена. В то же время, с новинками украинской киноиндустрии на Берлинале все же можно ознакомиться - на фестивале работает украинский стенд.

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