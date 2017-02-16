



США грозят землетрясения из-за подземного разлома - 16.02.2017 14:41

США грозят разрушительные землетрясения, мощность которых может составлять 8 баллов и выше. Причиной будущих землетрясений, как утверждают ученые, может быть раздлом Венутра, расположенный в Калифорнии под городом Санта-Барбара.

Были проведены исследования, которые показали, что разлом имеет ступенчатую структуру и находится гораздо ближе к поверхности, чем предполагалось - он залегает на глубине всего 21 километр.

Так, ученые до 1980-х годов считали, что разлом Вентура - не активный. На основании недавно проведенного компьютерного моделирования удалось установить, что Вентура может послужить причиной сильных подземных толчков.

Часть разлома находится под Тихим океаном, а другая часть распложена под городами Голета и Санта-Барбара. Именно такое расположение может провоцировать цунами и сильные землетрясения на суше.

Отметим, исследователи недавно выяснили, что самые глубокие землетрясения вполне могут носить сезонный характер. Так, мелкие землетрясения и небольшие подземные толчки не возникают в зависимости от определенного сезона. К категории сезонных можно относить землетрясения, которые происходят на глубине 500 километров и ниже и имеют мощность более 7 баллов. Однако причину, почему такие землетрясения являются сезонными, ученые пока что не выяснили.

Платиновая Буковина

Всі новини