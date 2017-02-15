



В Новой Зеландии - ЧП из-за лесных пожаров - 16.02.2017 13:35

На Южном острове Новой Зеландии в городе Крайстчерче, а также в близлежащем округе Селуин в течение нескольких дней бушуют лесные пожары. Власти приняли решение ввестт в регионе чрезвычайно положение и осуществить эвакуация населенияю Как стало известно, эвакуировано более 1 тысячи человек.



Как стало известно, пламя охватило более 1800 гектаров, в результате чего было уничтожено 11 жилых домов. Без электричества остается свыше 130 домохозяйств. Также закрыты несколько дорог и три школы.

В результате происшествия погиб пилот пожарного вертолета. Еще трое человек были госпитализированы в больницу.

Спасатели утверждают, что такой масштабный пожар удастся погасить в течение недель. В указанной местности могут усилиться ветры, в результате чего памя может распространиться дальше.

Отметим, что прошлой осенью в Израиле разгорелись массовые пожары. 35 человек были арестованы по подозрению в поджогах.

Платиновая Буковина

Всі новини