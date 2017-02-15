В украинской энергетике введено чрезвычайное положение- 16.02.2017 09:45
В соответствии с распоряжением Кабинета министров №103, с 16 февраля вступило в силу чрезвычайное положение в украинской энергетике. Как сообщается, действие чрезвычайного положения в энергетике будет длиться с 16 февраля по 17 марта текущего года.
По решению украинского правительства, чрезвычайное положение предусматривает почасовые отключения электричества конечным потребителям. В выходные дни с целью снизить нагрузку на энергоблоки атомных электростанций предусматривается регулярный технический осмотр энергоблоков, а также их разгрузка, если это необходимо.
Введение чрезвычайного положения подразумевает также экономию потребление антрацитового угля. Предполагается, что время действия ЧП позволит сэкономить примерно 300-350 тонн антрацитового угля.
Напомним, что чрезвычайное положение было решено ввести в сфере энергетики по причине блокировки поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса.
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