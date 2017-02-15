



Подробности призыва офицеров запаса 2017 - 15.02.2017 14:20

В украинской армии не хватает офицеров, в связи с чем был анонсирован призыв офицеров запаса в Вооруженные силы Украины. Всего планируется призвать на военную службу порядка 4 тысяч офицеров запаса - выпускников военных кафедр, которые не служили в армии.

Мобилизации подлежат выпускники военной кафедры вузов в возрасте до 43 лет, офицеры запаса. Высшее образование должно быть не ниже степени бакалавра. Призывать будут и мужчин, и женщин.

Отрочка от призыва возможна в отдельных случаях. Среди причин отсрочки, которая принимается по решению аттестационной комиссии областного военкомата, указаны семейные обстоятельства, к примеру, беременная супруга либо супруга-инвалид, двое и больше детей в семье, маленький ребенок в возрасте до 3 лет, ребенок-инвалид. Отсрочка по состоянию здоровья действует 1 год, и офицера могут признать временно непригодным к военой службе во время медицинского осмотра. Отсрочку от службы можно получить при получении образования на дневной форме обучения, во время получения высшей образовательно-квалицикационной степени, во время аспирантуры, докторантуры и интернатуры. ПРофессиональная деятельность также может стать причиной отсрочки. От призыва временно освобождаются мэры городов, сельские и поселковые головы - на срок выполенния полномочий, полицейские в течение периода их службы, медработники, которые имеют полную нагрузку на работе, медработники в сельской местности. Также отсрочка возможна для священнослужителей, педагогических работников общеобразовательных заведений с полным высшим образованием, а также кандидаты и доктора наук, которые работают по специальности.

Призыв подразумевает выдачу повестки на военную службу. В оговоренные сроки офицер запаса должен явиться в пункт сбора. далее следует прохождение медицинского осмотра. После в высших военных учебных заведениях проводятся подготовительные курсы, которые длятся три месяца. Срок военной службы составляет 18 месяцев - с учетом подготовительных курсов.

Неявка при отсутствии уважительной причины влечет за собой определенные последствия - ответственность может быть как административная, так и уголовная. Причины неявки нужно подтвердить документально. При неявке в военкомат без уважительных причин назначается штраф в размере от 170 до 510 гривен. Если в течение года нарушение повторяется, штраф возрастает до 510-1700 гривен. Утеря либо умышленная порча военных документов карается штрафом в размере 17-51 гривны. Уголовная ответственность за уклонение от призыва - лишение свободы на срок до трех лет.

Отправить офицеров запаса в зону проведения антитеррористической операции могут только с согласия военного и после прохождения спецподготовки.

Призванным на военную службу офицерам запаса работодатель сохраняет место работу, должность и заработную плату. В соответствии с приказом Министерства обороны Украины, эти требования одинаковы для предприятий любых форм собственности. По окончании военной службы офицер может подписать контракт и служить дальше в армии либо же вернуться к гражданской жизни после увольнения.

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