



Лечение бесплодия Черновцы - 15.02.2017 14:01

Лечение бесплодия - это вопрос, над которым супружеские пары могут «сражаться» на протяжении многих лет. Путь преодоления этой проблемы для многих может быть достаточно длинным и не привести к желаемому результату, из-за чего отношения между супругами могут оказаться под угрозой. В попытках зачать ребенка семейные пары проходят курсы лечения, различные процедуры, нередко обращаются с работодателем в астологив и даже гадалок. Однако лишь небольшой процент пар знает, что существуют психологические причины бесплодия - именно такие пары решают обратиться к психологу. Самое важное, что психологические факторы присутствуют почти в каждом случае бесплодия - говорит психолог Виктория Шудель, которая в Черновцах работает с парами, которые планируют беременность.



Психолог Виктория Шудель - опытный специалист. Имеет 2 высших образования в Украине, обучение проходила в Киеве, Черновцах, Тернополе, а также за границей. Тел. Для справок +38 (050) 505-66-66

Существует специальный термин - психологическое бесплодие, с которым должен работать опытный специалист. Психологическое бесплодие является таким типом бесплодия, при котором явного диагноза нет (то есть речь не идет о медицинских диагнозах и установлены причины, которые должны лечиться и устраняться врачами). Половые органы базируется на физиологических и психических механизмах.

Работа психолога с супругами заключается в том, чтобы помочь выявить причины, которые мешают зачатию ребенка. Лечение бесплодия в Черновцах с помощью психолога заключается в работе с этими причинами. С помощью психолога супругов создать ситуацию - как внешнюю, так и внутреннюю, в которой отсутствуют какие-либо проблемы, мешающие беременности.

Среди причин, которые могут препятствовать беременности - психологические блоки - какие могут быть устранены в работе с психологом. Во время беременности, после рождения ребенка нужно делать выбор в изменении отношения к партнеру, к ребенку. Человек может быть не готова к подобным изменениям, из-за чего организм «включает» собственную защиту, из-за чего репродуктивные функции организма блокируются. Организм человека может защищаться от беременности из-за неготовности супругов стать родителями - через имеющиеся страхи, препятствия или другие проблемы, связанные с появлением ребенка в семье. Репродуктивные функции могут блокироваться из-за страха потерять ребенка, особенно если известно, что близкие родственники из поколения в поколение были проблемы с этой стороны - случались выкидыши, рождались больные дети или с малышом или родителями случались другие трагические случаи. В таких случаях, а также во многих других, лечение бесплодия переходит в психологическую плоскость - психологу необходимо помочь человеку найти причину, которая заставляет организм защищаться и блокировать репродуктивные функции.

Иногда факт бесплодия может быть "необходимым" в том случае, когда женщина боится серьезных изменений в жизни из-за рождения ребенка, поскольку ее пугает потеря карьеры, привычного образа жизни или другие изменения, которые женщина часто слышала от других. На фоне того, что супругам необходимо заводить детей - а это то, что они очень часто слышат от окружающих, может возникнуть внутренний конфликт. Организм защищается еще крепче от того, насколько остро стоит этот внутренний конфликт. Все причины бесплодия, которых множество, исследует психолог.

Платиновая Буковина, Черновцы

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