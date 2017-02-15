



Американец побил рекорд забивания гвоздей головой (видео) - 15.02.2017 13:32

В мире появился еще один необычный рекордсмен. Рестлер Джон Ферраро из США умудрился за 2 минуты забить головой 38 гвоздей, что стало новым рекордом Гиннесса.

Американец установил свой рекорд в прямом эфире - на съемках итальянской телепередачи Lo Show Dei Record.

Еще в детстве Джон узнал, что у него очень толстая кость черепной коробки. Однажды он играл вместе с братом с догонялся и врезался в двери головой. Мальчик отделался ушибом, в то время как дубовая дверь слетела с крепежей. Как выяснилось, по толщине кость чеерпной коробки американца больше в 2,5 раза, чем у среднестатистического человека, составляет 16 мм. Уже будучи взрослым, Ферраро решил ставить рекорды благодаря особенности своего черепа - он умеет разбивать головой бетонные блоки, забивает лбом гвозди и даже может сгибать металлические листы.

Ферраро за три минуты умудряется разбить 45 бетонных блоков. Бейсбольную биту Джон может сломать пополам. Не страшны ему также удары шарами для игры в боулинг, падающие на затылок с высоты 4,5 метра. В прошлом году Ферраро за минуту смог забить 13 гвоздей. Видео свежего рекорда можно посмотреть ниже.

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