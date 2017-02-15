Лучшие упражнения для здоровья глаз

- 15.02.2017 12:17
Лучшие упражнения для здоровья глаз

Проблемы со зрением могут возникать не только у тех людей, кто вынужден по работе проводить много времени за компьютером. Мы читаем, просматриваем документы,  пользуемся смартфонами, смотрим телевизор. Даже когда мы пытаемся рассмотреть какие-то детали, зрение тоже напрягается. 

Предлагаем ознакомиться с полезными упражнениями, которые помогут дать глазам отдохнуть и в буквальном смысле посмотреть на мир свежим взглядом. Ием более, что на эти приемы не нужно тратить много времени.

Начните с движения глазами по схеме прямо-влево-прямо-вправо. После проследите из левого верхнего угла вниз по диагонали и назад. Оба упражнения стоит повторить по 7-10 раз. Далее глазами стоит нарисовать круг - сначала по часовой стрелке, а потом в обратном направлении. Достаточно будет сделать по 5 оборотов в каждую сторону.

Взглядом также можно "рисовать" различные геометрические фигуры.

Тренируйте глаза, рассматривая сначал находящиеся рядом предметы, а потом переводя взгляд на удаленные предметы. Необходимо 10 таких подходов на приближение-удаление.

В промежутке между упражнениями нелишним будет дать глазам немгого отдохнуть. Просто закройте глаза и расслабьтесь буквально на пару минут. Желательно в это время отвлечься от любых мыслей.

10 раз следует провести следующее упражнение: сначала нужно сильно зажмуриться, после чего широко открыть глаза.

Еще один важный момент - возвращаясь домой с улицы, не помешает промыть глаза заранее прокипяченной водой. Воду из крана лучше не использовать, поскольку в ней могут содержаться различные неприятные для глаз бактерии. Если ваша работа предусматривает проведении достаточного количества времени за компьютером, стоит почаще обращаться  окулисту, чтобы следить за состоянием глаз. Также специалист поможет подобрать оптимальные очки, защищающие от влияния монитора.

Также на остроту зрения влияет то, что мы едим. Полезно для здоровья глаз, в особенности, есть продукты с высоким содержанием витаминов А и D, пить черничный чай. Позаботьтесь о том, чтобы рабочее месо было достаточно освещено, чтобы избавить глаза от лишнего напряжения. И от чтения в транспорте лучше всего отказаться.

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