



Боевик ДНР назвал секрет непобедимых воинов ВСУ - 14.02.2017 16:33

Один из ключевых действующих лиц боевиков на Донбассе - Эдуард Басурин - дал интервью российскому изданию "Известия", в котором поделился, почему украинских бойцов трудно победить.

По словам Басурина, украинские военные становятся практически неуязвимыми, поскольку у них притуплено чувство страха и боли. И этим они обязаны так называемой "живой воде", утвеждает боевик.

Представитель боевиков уверяет, что украинских бойцов не зря называют киборгами. Сначала террористы якобы зафиксировали факт употребления бойцами ВСУ определенных таклеток, а в Донецком аэропорту были обнаружены бутыли с надписями "живая вода". Данная жидкость была отправлена на исследование в лабораторию, и выяснилось, что это якобы мощное психотропное вещество, под воздействием которого полностью отключается чувство страха и не ощущается боль. Басурин заявил, что под воздействием такого вещества даже после получения выстрелов боец на падает, и он продолжит идти в наступление, даже если выпустить в него целую обойму.

Боевик отметил, что случаи с "неуязвимыми" бойцами отмечались на юге, в промышленной зоне. Солдаты идут в атаку и поднимаются, даже получив несколько выстрелов. По словам Басурина, убить такого содлата можно только выстрелом в голову или сердце. Однако, как заявил представитель террористов, и без головы такой солдат может продолжать двигаться. Басурин также связал желание украинской стороны проводить ротацию строго раз в десять дней, поскольку обнаруженная ими "живая вода" действует якобы ровно десять дней.

Платиновая Буковина

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