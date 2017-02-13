



Прорыв дамбы Оровилль в США - прямая трансляция (видео) - 14.02.2017 11:40

Из нескольких городов в Северной Калифорнии из-за повреждения дамбы на озере Оровилль на реке Физер было решено провести экстренную эвакуацию. Так, в целом сообщается о проведении эвакуации по меньшей мере 188 тысяч человек.

Недавно проводилась инженерная проверка дамбы на озере Оровилль, в ходе которой была обнаружена брешь, размер котооой составил 16х9 метров. Руководство штата сообщает, что ширина пробоины уже составила более 60 метров. При этом, вода все еще поступает, потому брешь продолжает увеличиваться в размерах, в связи с чем была объявлена экстренная эвакуация населения в регионе.

Для того, чтобы защитить местность, было принято решение об открытии аварийного водосброса, чтобы предотвратить переполнение дамбы водой. Дело в том, что из-за прорыва плотины вниз по течению может обвалиться бетонная стена, высота которой составляет порядка 30 метров.

Спасатели предпринимают попытки заблокировать пробоину в плотине. Для этого с вертолетов сбрасываются камни.

Для того, чтобы эвакуация была наиболее эффективной и гарантировала безопасность людям, губернатор штата Калифорния Джерри Браун выступил с экстренным сообщением. Эвакуируют жителей городов Витлент, Оровилль, Пламас-Лейк, Юба-Сити, Мэрисвилль, Лайв-Оук, Оливхерст, Гридли и других близлежащих населенных пунктов.

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