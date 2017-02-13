В Украине сменилась команда по подготовке Евровидения-2017- 14.02.2017 10:59
Команда специалистов, которая занималась подготовкой Евровидения-2017 в Украине, озвучила заявление об уходе. Причиной такого решения стали разногласия в политике нового руководства организационного комитета Евровидения.
В сообщении команды отмечается, что их полномочия у них оторали еще в декабре 2016 года, когда был назначен новый фактический руководитель.
Работа над проектом, как отмечают члены команды по подготовке к Евровидению в своем письме, отмечают, что работа над проектом была практически заблокирована на два месяца по причине этого назначения и сопровождавших его действий.
Члены команды высказывали не раз свои претензии руководству НОТУ, а также представителям Кабинета министров Украины, как в устной, так и в письменной форме.
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