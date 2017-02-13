



Канада готова подписать соглашение о ЗСТ с Украиной - 14.02.2017 09:31

Парламент Канады во вторник, 14 февраля, планирует провести голосование касаемо принятия Соглашения о свободной торговле с Украиной. По данному вопросу голосование будет уже третьим по счету и заключительным.

Впрочем, после этого для создания ЗСТ между Канадой и Украиной планируется проводить и другие мероприятия. В случае, если большинство голосов будет отдано за данное соглашение, то оно перейдет в сенат, после чего отправится в кабинет генерал-губернатора, а затем сможет набрать юридическую силу.

Стоит отметить, что во втором чтении больше депутатов выразило поддержку законопроекту. Было решено отправить законопроект на третье чтение, и предполагается, что будет достаточно голосов для его принятия.

Отметим, что Украина получила доступ к рынку товаров Канады 11 июля 2016 года - именно тогда было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. Со стороны Канады под соглашением поставила свою подпись Христя Фриланд, которая на тот момент занимала пост министра международной торговли, а сейчас озглавляет МИД Канады. От Украины документ подписал Степан Кубив, вице-премьер-министр, министр экономического развития.

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