На Донбассе задержан пытавший пленных боевик- 13.02.2017 15:38
В городе Сватово Донецкой области был задержан террист незаконного вооруженного формирования "ДНР", подозреваемый в подвержении пыткам украинских военнослужащих. Задержали его сотрудники ГПУ совместно с представителями Службы безопасности Украины.
Как сообщают представители Генеральной прокуратуры Украины, мужчина подвегр пыткам 11 украинских военнопленных.
Выяснилось, что в 2014 году в период с августа по декабрь гражданин Украины конвоировал военнослужащих Вооруженных сил Украины. Отмечается, что эти люди противозаконно удерживались в Донецке в помещении местного управления СБУ.
Было установлено, что задержанный угрожал пленным убийством, применял к ним физическое насилие, избивал и подвергал пыткам.
Коментарі (0)
Другие новости:
Выплаты по вкладам украинцы будут получать автоматически С 20 февраля планируется воплотить в жизнь пилотный проект, согласно которому выплаты компенсаций по вкладами из обанкротившихся
- 14.02.2017 13:38
- 14.02.2017 13:38
В Черновцах в день влюбленных женится 15 пар 15 пар решили связать себя узами брака в День святого Валентина - 14 февраля. Об этом сообщили в Черновицком отделе записи
- 14.02.2017 13:15
- 14.02.2017 13:15
На смену морозам на Буковину идет потепление Затянувшиеся холода в Черновицкой области наконец сходят на нет. Украинский гидрометцентр отмечает, что в регионе уже с сегодняшнего
- 14.02.2017 12:26
- 14.02.2017 12:26
Билеты на Евровидение-2017 поступают в продажу 14 февраля Официальный старт продаж билетов на международный конкурс Евровидение-2017 намечен на сегодня. Как стало известно, начало продаж билетов на шоу
- 14.02.2017 11:47
- 14.02.2017 11:47
Прорыв дамбы Оровилль в США - прямая трансляция (видео) Из нескольких городов в Северной Калифорнии из-за повреждения дамбы на озере Оровилль на реке Физер было решено провести экстренную эвакуацию
- 14.02.2017 11:40
- 14.02.2017 11:40
В Украине сменилась команда по подготовке Евровидения-2017 Команда специалистов, которая занималась подготовкой Евровидения-2017 в Украине, озвучила заявление об уходе
- 14.02.2017 10:59
- 14.02.2017 10:59
Войска правительства в Сирии применяют химическое оружие Как сообщают представители правозащитной организации Human Rights Watch, в последние несколько месяцев битвы за Алеппо проправительственные
- 14.02.2017 10:25
- 14.02.2017 10:25
Демонтаж рекламы в Черновцах - только с согласия исполкома Для расследования деятельности городского коммунального предприятия "Реклама" была создана специальная комиссия
- 14.02.2017 10:17
- 14.02.2017 10:17
Канада готова подписать соглашение о ЗСТ с Украиной Парламент Канады во вторник, 14 февраля, планирует провести голосование касаемо принятия Соглашения о свободной торговле с Украиной
- 14.02.2017 09:31
- 14.02.2017 09:31
ОБСЕ обнаружили замаскированный танк под Мариуполем Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем отчете отметили, что в поселке Коминтерново (теперь Пикузы), который находится
- 14.02.2017 09:29
- 14.02.2017 09:29