



На Донбассе задержан пытавший пленных боевик - 13.02.2017 15:38

В городе Сватово Донецкой области был задержан террист незаконного вооруженного формирования "ДНР", подозреваемый в подвержении пыткам украинских военнослужащих. Задержали его сотрудники ГПУ совместно с представителями Службы безопасности Украины.

Как сообщают представители Генеральной прокуратуры Украины, мужчина подвегр пыткам 11 украинских военнопленных.

Выяснилось, что в 2014 году в период с августа по декабрь гражданин Украины конвоировал военнослужащих Вооруженных сил Украины. Отмечается, что эти люди противозаконно удерживались в Донецке в помещении местного управления СБУ.

Было установлено, что задержанный угрожал пленным убийством, применял к ним физическое насилие, избивал и подвергал пыткам.

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