



В аэропорту Нью-Йорка открывают терминал для животных - 13.02.2017 14:55

В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди туристы, путешествующие с животными, могут воспользоваться особым терминалом под названием "Ковчег". Данный терминал презназначен именно для перелетов животных. Было решено, чо с его помощью удастся облегчить перелеты для примерно 70 тысяч животных в год.

Терминал интересен тем, что в нем будет не только зона общего доступа, но и загоны и будки - порядка нескольких сотен, а также карантинная зона. В круглосуточном терминале также доступна ветеринарная клиника, транспорт для животных с климат-контролем, а также отель для собак и кошек.

Стоит отметить, что терминал нью-йоркского аэропорта будет расчитан не только на домашних питомцев, но и для домашнего скота, в особенности - крупного рогатого. Для них будут созданы специальные условия безопасного и эффективного ухода, а также удобная система перевозки.

Проект терминала для животных в аэропорту имени Кеннеди оказался не из дешевых - он стоил порядка 49 миллионов долларов.

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