



В ДНК человека содержится информация о раке - 13.02.2017 14:15

В списке наиболее трудно поддающихся лечению болезней лидирующие позиции занимает рак. Даже те люди, которые одержали победу в борьбе с раком, практически в течение всей своей жизни должны регулярно обследоваться на предмет обнаружения новых опухолей. К сожалению, нередко случается так, что рак снова дает о себе знать. В связи с этим ученые довольно много времени уделили исследованиям, направленным на поиск источников рака и повторному развитию болезни у тех, кто уже вылечился от этого заболевания.

Так, недавно было проведено исследование, которое позволило установить, что раковые клетки имеют отношение к изменениям в структуре ДНК. Как выяснилось, у человека имеется внехромосомная ДНК, в которой присутствуют преимущестсвенно дублируемые десятки тысяч оснований. Как выяснилось, у рака также есть подобный тип ДНК, благодаря которой клетки стабильные, и не теряют информацию. Ученый из Института Людвига по имени Пол Мичел в 2014 году сделал открытие. Он доказа, тчо в развитии устойчивости опухоли глиобластомы в мозге к препаратам важную роль играл внехромосомный ДНК.

Недавнее исследование, проведенное немецкими учеными, состояло в анализе нескольких тысяч клеток из 117 опухолей. Среди всех опухолей 8 образцов были незлокачественными, а еще 10 - не раковыми. С помощью разнообразных моделей и клинических элементов, которыми располагает цитогенетика, биоинформатика и геномика, ученым удалось обнаружить в 40-90% практически всех опухолей (кроме не раковых) вкДНК.

С помощью секвенирования геномов опухолевых клеток, а также молекулярного зондирования ученым удалось обнаружить гены, которые имеют отношение к возникновению исследуемых опухолей. Таким образом ученым удалось выйти на вкДНК, где закодирована информация о раке. При этом, рак может быть закодирован в вкДНК не во всех случаях, благодаря чему болезнь можно побороть навсегда.

То есть, лечение различных видов рака должно отличаться. Потому при лечение важно помнить о том, что рак может таиться одновременно во всем теле, и после излечения снова проявить себя.

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