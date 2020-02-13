



На Буковине женщину изнасиловал священник - 13.02.2017 13:13

Полиция Черновцов в воскресенье, 12 февраля, получила сообщение о том, что на улице Героев Майдана была обнаружена женщина с повреждениями тела, одетая не по погоде. Женщина сообщила полиции, что она была на отдыхе в одном из сел Черновицкой области с мужчиной, который ее потом изнасиловал.

Мужчину задержали по показаниям пострадавшей, которая рассказала, где тот может находиться. Вскоре правоохранителям удалось обнаружить мужчину, подпадавшего под описание.

В помещении, где находился мужчина, были найдены вещи, принадлежащие пострадавшей женщине. При этом, обвиняемый отметил, что насилия не было, поскольку все происходило по обоюдному согласию.

Кроме того, выяснилось, что мужчина, подозреваемый в изнасиловании, предположительно является священником. Его сан пока что устанавливается.

Платиновая Буковина, Черновцы

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