На Буковине женщину изнасиловал священник- 13.02.2017 13:13
Полиция Черновцов в воскресенье, 12 февраля, получила сообщение о том, что на улице Героев Майдана была обнаружена женщина с повреждениями тела, одетая не по погоде. Женщина сообщила полиции, что она была на отдыхе в одном из сел Черновицкой области с мужчиной, который ее потом изнасиловал.
Мужчину задержали по показаниям пострадавшей, которая рассказала, где тот может находиться. Вскоре правоохранителям удалось обнаружить мужчину, подпадавшего под описание.
В помещении, где находился мужчина, были найдены вещи, принадлежащие пострадавшей женщине. При этом, обвиняемый отметил, что насилия не было, поскольку все происходило по обоюдному согласию.
Кроме того, выяснилось, что мужчина, подозреваемый в изнасиловании, предположительно является священником. Его сан пока что устанавливается.
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