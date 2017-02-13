



На Буковине выберут учителя года 2017 - 13.02.2017 09:49

Всеукраинский конкурс "Учитель года 2017" будет проходить на Буковине в период с 16 по 24 февраля.

Торжественное открытие Всеукраинского конкурса состоится в будущий четверг, 16 февраля, в коммунальной областной специализированной школе-интернате II-III ступеней с углубленным изучением отдельных предметов "Многопрофильный лицей для одаренных детей", что находится по адресу ул. Винниченко, 119.

На открытии будут присутствовать представители местного городского и областного руководства. Начало - в 11:00.

Учителя будут бороться за звание лучших педагогов в различных номинациях. В особенности, учителя будут соревноваться в номинации "Музыкальное искусство", "Информатика", "Биология", "Румынский язык и литература", а также "Начальное образование".

Платиновая Буковина, Черновцы

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