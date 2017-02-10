



Министр иностранных дел Литвы побывал в Авдеевке - 10.02.2017 16:05

10 февраля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус прибыл в город Авдеевка, который находится под постоянными обстрелами боевиков. По словам Линкявичуса, он выступает за сохранение антироссийских санкций. Линкявичус на своей странице в Твиттер отметил, что воочию убедился в наршениях Минских договоренностей террористами, которых поддерживает РФ.

Вице-председатель Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая представляет в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группе украинскую сторону, отметила, что в Авдеевку прибыл не только глава литовского МИДа. По ее словам, в Авдеевке также находятс представители неправительственных организаций и волонтеры из Литвы, которые оказывают Украине и Донбассу в частности крупную гуманитарную помощь.

Линкявичус, отмечает Геращенко, готовится рассказать об увиденном министрам иностранных дел стран ЕС. Таким образом он намерен донести правду до стран ЕС и НАТО и внести свой вклад в дискуссию о продлении санкций против России.

Напомним, что на территории оккупированного Донбасса ситуация обострилась с 29 января. В районе Авдеевки велись ожесточенные бои, обвинения звучали в адрес обеих сторон конфликта. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие как среди военных, так и из числа мирного населения. Из-за непрекращающихся обстрелов практически в течение недели ремонтники не могли восстановить электроснабжение в Авдеевке. С подачей воды также были проблемы - воду давали исключительно по графику. В настоящий момент в Авдеевке нелажено электроснабжение, обстелов стало меньше, ситуация нонемногу стабилизировалась.

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