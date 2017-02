Нацотбор на Евровидение-2017: второй полуфинал - 10.02.2017 10:27

Второй этап украинского национального отбора на Евровидение-2017 состоится уже завтра, 11 февраля. Так, во втором полуфинале на сцену нацотбора выйдут семь исполнителей и групп, из которых в финальную часть отбора пройдет двое.

Представляем перечень артистов в том порядке, в котором они будут выходить на сцену национального отбора с конкурсными песнями.

Открывать второй полуфинал нацотбора будет группа "Letay" во главе с солистом Ильей Резником. Группа представит композицию "Світ чекає/World is calling". После Мила Нитич представит на суд жюри и зрителей композицию "Mystery". Третьим на сцену нацотбора выйдет Kuznetsov с песней "Deep shivers". Далее выступит готическая рок-группа Aghiazma с композицией "Synthetic Sun". "Distance" - так называется песня, которую представят следующие исполнители, группа Detach. Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Исполнитель Rozhden, также известный как Рожден Ануси, выступит на сцене с песней "Saturn". Трио Panivalkova споют на национальном отборе на украинском языке, и их конкурсная композиция называется "Докучаю". Первица Illaria закроет второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 с песней "Thank You For My Way".

Напомним, голосовать за участников будут и судьи - Константин Меладзе, Джамала и Андрей Данилко, и телезрители, и итоговые голоса будут суммироваться. Ведущим национального отбора является Сергей Притула. В прямом эфире второй полуфинал национального отбора в Украине на Евровидение-2017 можно посмотреть 11 февраля на телеканалах СТБ и UA:Перший. Начало трансляции - в 19:00.

Имена первых финалистов уже известны - ими стали Татьяна Решетняк, она же Tayanna, а также группа "Сальто Назад".

