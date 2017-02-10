



О чем говорили Порошенко и Трамп - 10.02.2017 10:01

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл некоротые подробности общения президентов Украины и США. Отметим, что между Порошенко и Трампом состоялось уже две беседы.

По словам Климкина, оба обсуждения оказались весьма продуктивными. В частности, президенты обсуждали обстановку на оккупированном Донбассе. Новый президент США проинформирован о происходящем на территории Украины.

Первая беседа носила скорее протокольный характер, поскольку она представляла собой по сути знакомство. Однако на деле диалог вышел более продуктивным. Дональд Трамп, как отметил глава украинского МИДа, поинтересовался у украиснкого коллеги о ситуации на Донбассе. Оба президента обменялись своими мыслями и соображениями на счет сложившейся ситуации.

Климкин отметил, что вторые телефонные переговоры по смыслу стали более глубокими, поскольку Порошенко рассказал более конкретно о ситуации, в частности, поделился происходящим в Авдеевке.

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