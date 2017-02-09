На Буковине дети чаще болеют педикулезом- 09.02.2017 15:03
В Черновцах в последнее время увеличивается количество детей, больных педикулезом. Несколько случаев заболевания были зафиксированы в учебных заведениях областного центра.
В течение прошлого года было зафиксировано 192 случая заболевания педикулезом, и этот показатель превышает цифры 2015 года на 22%.
Как отмечается, чаще всего на Буковине педикулезом болеют дети в Черновцах, а также в Сторожинецком и Глыбокском районах.
По словам заведующего отделением государсветнного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Юрий Падурару, количество больных увеличивается не только из-за ухудшения экономической ситуации в стране, но и улучшенных методов диагностики.
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