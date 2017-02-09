



На Буковине дети чаще болеют педикулезом - 09.02.2017 15:03

В Черновцах в последнее время увеличивается количество детей, больных педикулезом. Несколько случаев заболевания были зафиксированы в учебных заведениях областного центра.

В течение прошлого года было зафиксировано 192 случая заболевания педикулезом, и этот показатель превышает цифры 2015 года на 22%.

Как отмечается, чаще всего на Буковине педикулезом болеют дети в Черновцах, а также в Сторожинецком и Глыбокском районах.

По словам заведующего отделением государсветнного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Юрий Падурару, количество больных увеличивается не только из-за ухудшения экономической ситуации в стране, но и улучшенных методов диагностики.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини