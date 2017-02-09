



Идеи для подарков в День святого Валентина - 09.02.2017 13:52

День Святого Валентина отмчается 14 февраля, и в этот день влюбленные признаются в своих чувствах, а те, кто уже любит друг друга, стараются напомнить об этом своим вторым половинкам. Существует масса приятных мелочей, которые поднимут настроение влюбленным, а также более серьезные подарки. Некоторыми идеями дня подарков ко Дню влюбленных мы поделимся с вами в этой статье.

В целом, подарок на Валентинов день зависит, прежде всего, от фантазии. Вы можете сделать презент своими руками либо же купить что-то не менее приятно. Безусловно, важно помнить о том, что важнейшим моментом является внимание, которым вы одариваете вашу вторую половинку, а подарок выходит на второй план.

Также стоит подумать над тем, сможет ли оценить ваш избранник или избранница оригинальность подарка или его практичность. Дарить можно различные безделушки на романтическую тематику - шкатулки, измерители любви, настольные игры на любовную тематику и прочие оригинальные мелочи, которые в широком разнообразии продаются в сувенирных магазинах ко Дню влюбленных. Традиционным подарком ко Дню Валентина являются мягкие игрушки, дополненные цветами и сладостями. Шкатулка или стойка для украшений, настольное зеркальце также станет отличным подарком для девушки. Представительницы прекрасного пола оценят по достоинству такой подарок, как мыло или ароматические свечи ручной работы.

С мужчинами дела обстоят несколько иначе. Сувенирные мелочи им могут понравиться, однако больше они оценят подарки с практической составляющей. Ключиницы, визитницы, брелоки, флеш-накопители - это придется кстати не только ко Дню влюбленных, но и к любому другому празднику. Учитывайте также интересы и стиль жизни вашего избранника. Гаджеты в нашей жизни играют достаточно большую роль, что стоит учитывать при покупке подарка. Любимому мужчине можно подарить игровую мышь (если он увлекается компьютерными играми), внешний аккумулятор для подзарядки, автомобильную зарядку, чехол для смартфона или планшета. В целом, чтобы выбрать персонифицированный подарок, необходимо знать об увлечениях мужчины. Однако от сладостей и шоколадных наборов вряд ли кто-то откажется - ведь мужчины еще те сладкоежки.

Подарки, сделанные своими руками, - самые трогательные, поскольку создавая такие презенты, влюбленные вкладывают в них свои умения и душу. Можно сделать для своей второй половинки постер с любовным посланием, на котором вместо некоторых слов (или в дополнение к ним) можно прикрепить сладкие батончики, конфеты, леденцы и так далее. Такой подарок создаст эффект 2-в-1, ведь это будет и набор сладостей, и оригинальная поздравительная открытка.

Ужин при свечах, особенно приготовленный самостоятельно, будет самым романтичным и вкусным подарком как для парня, так и для девушки.

В целом, в День святого Валентина можно дарить практически любые подарки, которые вы считаете нужным, и которые оценит ваша вторая половинка. При выборе необходимо руководствоваться не только собственным вкусом, бюджетом, но и, безусловно, личными предпочтениями того, кому этот подарок предназначен. И не забывайте дарить свое внимание. Возможно, даже небольшие мелочи поднимут настроение, а совместно проведенное время станет самым приятным воспоминанием в этот романтический день.

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