



Вдоль Земли пронесется зеленая комета 11 02 2017 - 09.02.2017 11:28

В сторону нашей планеты направляется комета 45P, которая пролетит на достаточно близком расстоянии от Земли уже в следующую субботу, 11 февраля.

Отметим, что расстояние между кометой и Землей составит примерно 12 миллионов километров. Данное явление можно наблюдать, но только с использованием оборудования - телескопа либо мощного бинокля.

Речь идет о комете Хонды-Мркоса-Пайдушаковой, которая была открыта в 1948 году, как видно из названия, тремя астрономами. Комета пролетает рядом с нашей планетой раз в пять лет.

Еще одной интересной особенностью кометы 45P является тот факт, что у нее хвост яркого зеленого цвета. Необычное свечение объясняется испарениями диоксида углерода. В связи с этим комету нередко называют зеленой.

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