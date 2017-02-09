Вдоль Земли пронесется зеленая комета 11 02 2017- 09.02.2017 11:28
В сторону нашей планеты направляется комета 45P, которая пролетит на достаточно близком расстоянии от Земли уже в следующую субботу, 11 февраля.
Отметим, что расстояние между кометой и Землей составит примерно 12 миллионов километров. Данное явление можно наблюдать, но только с использованием оборудования - телескопа либо мощного бинокля.
Речь идет о комете Хонды-Мркоса-Пайдушаковой, которая была открыта в 1948 году, как видно из названия, тремя астрономами. Комета пролетает рядом с нашей планетой раз в пять лет.
Еще одной интересной особенностью кометы 45P является тот факт, что у нее хвост яркого зеленого цвета. Необычное свечение объясняется испарениями диоксида углерода. В связи с этим комету нередко называют зеленой.
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