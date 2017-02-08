В Дубае готовят гамбургеры с настоящим золотом- 08.02.2017 14:57
В Дубае в период с 25 по 27 февраля состоится фестиваль уличной еды Eat The World DXB. На этом кулинарном мероприятии можно будет отведать уникальный гамбургер под названием "Бурдж-Халифа". Особенность этого бургера состоит в украшении верхней булочки листом 24-каратного сусального золота.
Помимо прочего, в бургере присутствует фуа-гра, сыр бри с приправой из черных трюфелей, ежевичный кетчуп, говядина вагю, шафрановый майонез и другие элитные составляющие. При этом, гамбургер очень сытный, поскольку в нем содержится практически суточная норма калорий для взрослого человека - более 2618 калорий.
Обойдется "золотой" гамбургер в 230 дирхамов, что составляет примерно 1700 гривен.
Создателями уникального бургера с по-настояему золотой булочкой являются операторы британских фудтраков Roadery, и их изобретение носит название глэмбургера. Причем, данную идею планируют реализовывать только в Объединенных Арабских Эмиратах.
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