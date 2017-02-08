Как избавиться от сонливости в феврале

- 08.02.2017 12:30
Как избавиться от сонливости в феврале

Самым сонным месяцем в году признан февраль, как отмечают исследователи из центра Sleepio. Для того, чтобы прийти к такому выводу, был проведен специальный эксперимент по изучению сна 21 тысячи добровольцев. Было установлено, что именно в феврале люди по разным причинам меньше всего высыпаются.

После продолжительных праздников, которые имели место под новый год, в феврале люди чувствуют себя подавленными в эмоциональном плане. При этом, последний месяц зимы также сказывается на самочувствии нехваткой витаминов, а короткие световые дни недостаточно насыщают организм солнечным светом.

Для того, чтобы отличаться от всех остальных, кто не высыпается в феврале, необходимо соблюдать определенные правила. В частности, отправляться ко сну лучше всего в одно и то же время. Лучшим временем является промежуток между 10 и 12 часами ночи, поскольку именно в это время организм вырабатывает гормон стабализации всех систем. Также длительность сна должна составлять по меньшей мере 8 часов. Перед сном необходимо немного снизить температуру воздуха в спальне - потому желательно комнату проветривать. Спать должно быть комфортно, на удобной подушке и качественном постельном белье.

Храп не только мешает спать, но и может привести к нарушениям сердечного ритма, вплоть до риска возникновения инсульта и даже сердечного приступа. Потому проблему храпа необходимо решать сразу, как только вы о ней узрали.

Здоровый рацион также придет на помощь в вопросах борьбы с сонливостью. Так, важно знать, что ужин нужно закончить за 2-3 часа до отхода ко сну, чтобы пища успела перевариться. При этом, стоит избегать тяжелой пищи, картофеля, сладкого, мучного, а также макаронных изделий. Отдавайте предпочтения тушеным или вареным овощам, фруктам, рыбе и белому мясу, кисломолочным продуктам.

Занятия спортом или простые физические упражнения делают нас бодрыми и активными, избавляют от сонливости. Почаще прогуливайтесь на свежем воздухе, в особенности, это полезно по вечерам, перед сном, пользуйтесь лестницей вместо лифта, делайте зарядку. Кроме того, занятия спортом также поднимают настроение!

 

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