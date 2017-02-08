AliExpress отменяет бесплатную доставку для Украины

- 08.02.2017 11:25
AliExpress отменяет бесплатную доставку для Украины

В отношении некоторых стран будет изменена логистика популярного китайского интернет-магазина AliExpress, как сообщают представители пресс-службы ресурса. Как стало известно, если ранее доставка многих товаров из Китая была бесплатной, то теперь ее отменят. В особенности, будут озвучены повышенные тарифы на доставку службами China Post AirMail (CPAM) и Hongkong Post Air Mail (HKPAM) в Украину и Беларусь.

Для России AliExpress вводит следующие изменения. Так, те товары, которые будут дороже $2, будут обязатеьно получать трек-номер для отслеживания, а это означает, что конечная стоимость доставки, условн беслатной, также будет изменяться.

Услуга так называемой бесплатной доставки - «Free shipping» - по сути не бесплатна. Оплату доставки продавцы закладывают в цену товара, при этом, покупатели могут даже не заметить того, что они платят символические деньги за отправку покупки.

Представители компании AliExpress отмечают, что проблемы с доставкой стали проявляться все чаще. Многие покупатели жаловались, что их товар не приходил и даже терялся по дороге. Потому было принято решение для некоторых стран при доставке обязательно присваивать товару трек-номера.

Таким образом. после вступления в силу изменений для всех посылок с AliExpress в Украину и Беларусь будут присваиваться трек-номера, которые позволят отслеживать путь следования посылки. Это приведет к повышению тарифов на доставку, поскольку требования к условиям, в свою очередь, повысятся.

Для России предполагается сохранить услугу бесплатной доставки для большинства товаров. И повышение цен в основном будет решаться самими продавцами.

Платиновая Буковина

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