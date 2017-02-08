Когда поступят в продажу билеты на Евровидение-2017

- 08.02.2017 10:33
Когда поступят в продажу билеты на Евровидение-2017

Продажа билетов на Евровидение-2017 в Украине немного задержится несмотря на то, что ранее планировалось начать торговлю 6 февраля. Соответствующее заявление озвучил запеститель генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак.

Результаты тендера на отбор официального продавца билетов на международный конкурс Антимонопольный кабинет Украины решил отменить.  

Отметим, что по результатам тендера победителем стало предприятие "В Тикет", однако другие участники торгов подали жалобы. После рассмотрения всех жалоб Антимонопольный комитет решил отменить результаты тендера, в связи с чем старт продаж билетов на Евровидение-2017 так и не состоялся.

Сейчас, по словам Грицака, ведется активный поиск решения данного вопроса, чтобы билеты поступили в продажу как можно скорее. Предполагается, что желающие купить билеты на шоу на Евровидение-2017 - как украинцы, так и гости из-за рубежа - смогут сделать это уже в феврале. Однако позднее появилась информация о том, что билеты на Евровидение можно будет купить не ранее, чем в марте.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Платиновая Буковина

Ключові слова: евровидение 2017 в Украине, билеты на Евровидение 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Бартка Чернівці - ціни Гастро-паб Бартка - це унікальний заклад в Чернівцях, до якого можна завітати з сім’єю або компанією друзів, з другою половинкою
- 08.02.2017 17:08
Аэропорт Черновцов сможет принимать боинги Проведенные в Черновицком аэропорту работы по ремонту взлетно-посадочной полосы, а также прохождение ряда официальных процедур привели к тому
- 08.02.2017 17:04
В Дубае готовят гамбургеры с настоящим золотом В Дубае в период с 25 по 27 февраля состоится фестиваль уличной еды Eat The World DXB. На этом кулинарном мероприятии можно будет отведать уникальный
- 08.02.2017 14:57
Магнитные полюса Земли могут полностью развернуться Магнитное поле Земли может в ближайшем будущем перевернуться под воздействием обнаруженной учеными аномалии.
- 08.02.2017 14:36
Спасатели на Буковине отбуксировали уже 60 грузовиков Из-за обильного снегопада и гололедицы на дорогах, в Черновицкой области помощь спасателей понадобилась примерно 60 застрявшим грузовым автомобилям
- 08.02.2017 13:29
Как избавиться от сонливости в феврале Самым сонным месяцем в году признан февраль, как отмечают исследователи из центра Sleepio. Для того, чтобы прийти к такому выводу
- 08.02.2017 12:30
Перетяжка салонов Черновцы Качественная перетяжка салона предусматривает не только замену
- 08.02.2017 11:39
На Франковщине в ДТП травмировался буковинец Буковинец пострадал в ДТП на территории Ивано-Франковской области - в поселке Отыния Коломыйского района.
- 08.02.2017 11:36
AliExpress отменяет бесплатную доставку для Украины В отношении некоторых стран будет изменена логистика популярного китайского интернет-магазина AliExpress, как сообщают представители пресс-службы ресурса
- 08.02.2017 11:25
Сегодня назначат нового главу Нацполиции В среду, 8 февраля, в Украине назовут нового руководителя Национальной полиции Украины. Им станет глава департамента уголовного розыска
- 08.02.2017 10:13

Всі новини