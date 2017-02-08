



Когда поступят в продажу билеты на Евровидение-2017 - 08.02.2017 10:33

Продажа билетов на Евровидение-2017 в Украине немного задержится несмотря на то, что ранее планировалось начать торговлю 6 февраля. Соответствующее заявление озвучил запеститель генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак.

Результаты тендера на отбор официального продавца билетов на международный конкурс Антимонопольный кабинет Украины решил отменить.

Отметим, что по результатам тендера победителем стало предприятие "В Тикет", однако другие участники торгов подали жалобы. После рассмотрения всех жалоб Антимонопольный комитет решил отменить результаты тендера, в связи с чем старт продаж билетов на Евровидение-2017 так и не состоялся.

Сейчас, по словам Грицака, ведется активный поиск решения данного вопроса, чтобы билеты поступили в продажу как можно скорее. Предполагается, что желающие купить билеты на шоу на Евровидение-2017 - как украинцы, так и гости из-за рубежа - смогут сделать это уже в феврале. Однако позднее появилась информация о том, что билеты на Евровидение можно будет купить не ранее, чем в марте.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Платиновая Буковина

Всі новини