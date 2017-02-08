



В Черновцах состоится фестиваль фантастических короткометражек - 08.02.2017 09:56

В Черновцах в Литературном Целановском центре состоится показ фильм в рамках крупнейшего международного фестиваля фантастического короткого метра.

Мероприятие под названием "BEST SCI FI" будет включать в себя лучшие фантастические фильмы из Хорватии, США, Испании, Израиля и Франции.

Посетители фестиваля смогут посмотреть короткометражные фильмы о будущем нашей планеты, о развитии искусственного интеллекта, о путешествиях в космосе и во времени, о контактах с инопланетным разумом и прочем.

Фестиваль короткометражного фантастического кино "BEST SCI FI" в Черновцах состоится 23 февраля в Целановском центре. начало - в 19:00.

Платиновая Буковина, Черновцы

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